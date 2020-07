In Vaticano è guerra per banche (Di giovedì 30 luglio 2020) Si allungano le ombre dell'affare di Sloane Avenue a Londra. Adesso emerge il sospetto che il palazzo sia stato acquistato con i soldi destinati al fondo sanitario dei dipendenti della Santa Sede. E nella Curia serpeggiano nuovi malumori. Perché le casse sono sempre più vuote.All'ombra dei confessionali sibila una battuta: «Speriamo sappia moltiplicare i pesci, per ora raschia il fondo del barile». Oggetto di queste affettuosità è Jorge Maria Bergoglio che ormai ha affidato le finanze vaticane a monsignor Juan Guerrero nella speranza di risollevare bilanci in pesantissimo passivo. Nelle segrete stanze si sta scatenando una «guerra per banche» che ruota intorno al pasticciaccio brutto di Sloane Avenue, l'acquisto del palazzone londinese che ha portato a inquisire cinque tra prelati e funzionari vaticani ... Leggi su panorama

