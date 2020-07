In fiamme Riserva di Monte Cofano nel Trapanese (Di giovedì 30 luglio 2020) TRAPANI (ITALPRESS) – Un incendio, di probabile natura dolosa, dalla notte scorsa sta interessando la Riserva di Monte Cofano, nel Trapanese. Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco e personale del Corpo forestale insieme a numerosi volontari della Protezione civile. Le fiamme hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea nel territorio di Custonaci. L’area è sottoposta a vincolo. Il sindaco Giuseppe Morfino denuncia “l’ennesima azione criminale consumata ai danni del patrimonio ambientale”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

