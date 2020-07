In campeggio con le tende a forma di goccia appese agli alberi (Di giovedì 30 luglio 2020) Le tende a forma di goccia nel campeggio belga (foto www.borgloon.be)Sembrano enormi grappoli d’uva. Oppure, capsule spaziali abitate da qualche turista che viaggia in grande. Sono le tende fatte a forma di goccia che pendono dalle piante di un campeggio in Belgio. Un po’ canadesi rivisitate e un po’ casette sull’albero, sono certamente un’alternativa alle classiche strutture da camping. Le tende a goccia (o a lacrima, a seconda dell’umore con cui le osservate) sono state disegnate dall’architetto olandese Dré Wapenaar nel 2012 e inizialmente erano state presentate come installazione al festival d’arte di Borgloon, vicino a Bruxelles. Ma queste strutture sospese da ... Leggi su wired

è possibile sostare nell'area campeggio rigorosamente in tenda. All'esterno c'è il parcheggio riservato a pagamento. Durante l'inverno, presso il Parco degli uccelli, più o meno da novembre a gennaio

