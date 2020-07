Immobile da Scarpa d’oro: la Lazio resta in scia ad Inter e Atalanta (Di giovedì 30 luglio 2020) Lazio-Brescia 2-0 i biancocelesti battono il Brescia grazie alle reti di Correa e Ciro (ad un gol dal record di Higuain). Inzaghi spera ancora nel secondo posto Lazio-Brescia 2-0 37.esima giornata Serie A 2019/2020 La Lazio supera in casa per 2-0 il Brescia e resta in corsa per il secondo posto. I biancocelesti centrano la terza vittoria consecutiva e si portano al terzo posto in coabitazione con l’Atalanta (in vantaggio negli scontri diretti) e a -1 dall’Inter. La gara odierna è decisa dalle reti di Correa (17′) e Immobile (83′) che si porta a quota 35 nella classifica marcatori. Il bomber di Torre Annunziata supera così Robert Lewandowski ipotecando la ... Leggi su sport.periodicodaily

