Il pappagallo balla a ritmo tutte le suonerie del cellulare (Di giovedì 30 luglio 2020) Un pappagallo ballerino che conosce tutte le suonerie del cellulare dal trillo classico alle scelte più melodiche. E le balla a tempo, una per una. Il video è stato visualizzato sui social network decine di migliaia di volte, anche grazie alla condivisione dell'ex giocatore di basket americano Rex Chapman.pappagallo balla Pump it up Un vero e proprio ballerino pennuto si muove al ritmo della popolarissima ...A lezione di ballo freestyle con il cane Quattro passi di danza risollevano sempre il morale e l'umore, quando poi ...Un uccellino balla sulle note di Michael Jackson Leggi su panorama

_47______ : @semplici8 @ScafidiCalogero @v2Dark @ofresialee @CristoforoNolan @consolefirmin Pensavo si mettesse a cantare il pa… - Mila34176645 : @AltronT @lupecchioli E basta con 'sta balla! Si informi prima di ripetere a pappagallo! Addio. -

Ultime Notizie dalla rete : pappagallo balla Il pappagallo balla a ritmo tutte le suonerie del cellulare Panorama Il pappagallo conosce tutte le suonerie: balla a ritmo di musica

Enzo Salvi a Fanpage.it dopo l'aggressione: "Pensavo che il mio pappagallo fosse morto, ho pianto" Il comico e attore Enzo Salvi ha parlato con Fanpage.it a seguito dell'aggressione subita da un ragaz ...

Enzo Salvi a Fanpage.it dopo l'aggressione: "Pensavo che il mio pappagallo fosse morto, ho pianto" Il comico e attore Enzo Salvi ha parlato con Fanpage.it a seguito dell'aggressione subita da un ragaz ...