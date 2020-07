Firenze, modella denuncia: Picchiata in discoteca da ex calciatore viola (Di giovedì 30 luglio 2020) Una modella 20enne, fiorentina, sarebbe stata Picchiata da un giovane ex calciatore della Fiorentina in discoteca. All'origine della lite uno screzio fra la modella e la ragazza del calciatore. Frattura della mandibola con successivo ricovero in ospedale, intervento chirurgico e prognosi di 30 giorni Leggi su firenzepost

