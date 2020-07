Fairy Tail JRPG è finalmente disponibile! (Di giovedì 30 luglio 2020) Koei Tecmo e GUST Studios hanno finalmente rilasciato Fairy Tail JRPG, il nuovo titolo sul manga di Hiro Mashima disponibile da oggi Uno dei manga più chiacchierati degli ultimi anni è sicuramente Fairy Tail, uno shonen nato con ottime premesse che non si sono mai completamente realizzate. L’opera di Hiro Mashima è rimasta quindi su quella sottile linea che la separa dalla mediocrità, senza mai riuscire ad eccellere completamente. Questo non gli ha comunque impedito di ritagliarsi una discreta fetta di fama e pubblico, vedendo espandersi il suo universo giorno per giorno. Koei Tecmo e GUST studios hanno finalmente rilasciato su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Fairy Taile ... Leggi su tuttotek

