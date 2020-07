Erdogan ora mette il bavaglio anche ai social media (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiara Clausi Imposta l'apertura di uffici in Turchia e sanzioni a chi rifiuta di seguire le direttive del governo Un nuovo giro di vite contro la libertà di espressione in Turchia. Ieri il parlamento turco ha approvato una legge che conferisce al governo maggiori poteri per regolare i contenuti dei social media, uno dei pochi spazi rimasti per il dibattito pubblico nel Paese. Ora saranno limitati dal controllo dell'esecutivo. Il disegno di legge ordina alle piattaforme dei social media con oltre un milione di utenti giornalieri - come Facebook, Twitter e YouTube - di aprire uffici in Turchia e impone rigide sanzioni se le società si rifiuteranno di seguire le direttive del governo sulla rimozione dei contenuti considerati offensivi. È previsto anche il rallentamento ... Leggi su ilgiornale

WillyFilippo : RT @MarianoGiustino: Approvata!È l'ultimo chiodo nella bara della libertà d'espressione in #Turchia.Approvata la legge che imbavaglia ogni… - HSkelsen : @emmevilla @guardiacostiera Sì, però sarebbe anche ora di creare un caso su questa cosa. Convocare l'ambasciatore d… - ivan_rocca1 : RT @MarianoGiustino: Approvata!È l'ultimo chiodo nella bara della libertà d'espressione in #Turchia.Approvata la legge che imbavaglia ogni… - merlinoontheweb : Erdogan imbriglia la rete come il governo cinese. Ora scrivere sulla rete oltre che difficile diventa estremamente… - Femminicidio : RT @MarianoGiustino: Approvata!È l'ultimo chiodo nella bara della libertà d'espressione in #Turchia.Approvata la legge che imbavaglia ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan ora Il Web minaccia la figlia di Erdogan, "ora stretta sui social" AGI - Agenzia Italia Erdogan ora mette il bavaglio anche ai social media

Un nuovo giro di vite contro la libertà di espressione in Turchia. Ieri il parlamento turco ha approvato una legge che conferisce al governo maggiori poteri per regolare i contenuti dei social media, ...

BERNARD-HENRI LÉVY/ La Francia e i gilet gialli, quando le idee dimenticano la realtà

Bernard-Hénri Levy è un simbolo del pensiero francese più impegnato. Quello che dimentica i gilet gialli e non capisce più le ragioni della gente La filosofia in terra di Francia è in riflessione cont ...

Un nuovo giro di vite contro la libertà di espressione in Turchia. Ieri il parlamento turco ha approvato una legge che conferisce al governo maggiori poteri per regolare i contenuti dei social media, ...Bernard-Hénri Levy è un simbolo del pensiero francese più impegnato. Quello che dimentica i gilet gialli e non capisce più le ragioni della gente La filosofia in terra di Francia è in riflessione cont ...