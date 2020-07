È finita l’epoca degli aerei extra large (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Jumbo Jet sta per andare in pensione dopo oltre cinquant’anni di carriera. La British Airways ha annunciato il ritiro della sua intera flotta di Boeing 747-400 – 31 aerei in totale – conosciuti appunto con il nome di Jumbo Jet o Queen of the Skies. Il comunicato con cui la compagnia aerea britannica ha diramato la notizia sembra un necrologio: «Con grande tristezza confermiamo la proposta di ritirare la nostra flotta di 747 con effetto immediato». Arrivato sul mercato nel febbraio 1979, l’aereo aveva rivoluzionato i viaggi aerei con nuovi comfort, un design innovativo e una capienza che poteva superare i 400 passeggeri. La decisione di British Airways è in linea con quella di altre compagnie: negli ultimi mesi hanno annunciato l’interruzione di voli con Jumbo Jet anche Delta Air Lines, United Airlines, ... Leggi su linkiesta

