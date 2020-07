Discoteca Corinaldo, oggi primo verdetto per la 'banda dello spray' (Di giovedì 30 luglio 2020) commenta A un anno e sette mesi dai fatti della Discoteca 'Lanterna Azzurra di Corinaldo, oggi ad Ancona primo verdetto per la strage avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono ... Leggi su tgcom24.mediaset

A un anno e sette mesi dai fatti della discoteca "Lanterna Azzurra di Corinaldo, oggi ad Ancona primo verdetto per la strage avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono nella cal ...

ANCONA – A poco più di un anno e 7 mesi dalla strage nella discoteca ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove l’8 dicembre 2018 morirono nella calca 5 adolescenti e una madre 39en ...

