Di Battista fa il barman e serve cocktail in spiaggia: la politica? Ora ve la spiego (Di giovedì 30 luglio 2020) Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera fa sapere oggi che Alessandro Di Battista è attualmente al lavoro al Barretto di Ortona, sulla spiaggia privata dell’hotel Katia: A Ortona, sulla spiaggia privata dell’hotel Katia, ombrelloni in fila per nove e sabbia bollente, c’è un mare spianato, c’è un bel sole a picco e poi ecco che arriva sul serio lui, il nostro Alessandro Di Battista detto Dibba, l’aspirante rivoluzionario di Roma Nord che dopo aver messo il naso nella piccola scalcagnata azienda di famiglia specializzata in ceramiche ramo sanitari (conti in rosso, troppo rischioso), dopo aver provato a fare il falegname (troppo faticoso), dopo aver scritto reportage assai modesti (il racconto del suo viaggio in America Centrale per ... Leggi su nextquotidiano

