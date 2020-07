Daniela Santanché imprenditrice balneare: “Mi sveglio di soprassalto alle 5 del mattino e controllo la chat del Twiga” (Di giovedì 30 luglio 2020) Daniela Santanché si è raccontata a Luca Telese per La Verità. Un “ritratto” dell’imprenditrice del turismo più che della politica: “Mi sveglio di soprassalto alle 5.00 del mattino e corro subito a guardare il telefonino. Ho l’ansia. E vado nella chat del Twiga per vedere cosa mi scrivono nella notte“. Il Twiga è lo stabilimento balneare del quale Santanché è proprietaria. Si trova in Versilia, una zona dove il turismo sembra non avere avuto contraccolpi. “Per ora ci siamo salvati. Ma si vive alla giornata, ogni giorno si rischia, e tutto questo solo a costo di uno stress incredibile”, continua l’onorevole. Che aggiunge: “Penso ogni giorno a ... Leggi su ilfattoquotidiano

