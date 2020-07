Corinaldo, Gup condanna la ‘banda dello spray’ in discoteca (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Gup del Tribunale di Ancona, Paola Moscaroli, ha condannato i sei presunti componenti della banda dello spray che provocò una strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, in provincia di Ancona, che ha provocato la morte di cinque adolescenti ed un adulto.A conclusione del processo celebrato con il rito abbreviato il Gup, escludendo l'associazione a delinquere, ha inflitto a Ugo di Puorto e Raffaele Mormone 12 anni e 4 mesi, ad Andrea Cavallari 11 anni e 6 mesi, Moez Akari 11 anni e 2 mesi, Souhaib Haddada 10 anni e 11 mesi e infine Badr Amouiyah 10 anni e 5 mesi. La procura aveva chiesto condanne più pesanti. Leggi su ilfogliettone

La sentenza è stata emessa in abbreviato dal gup Paola Moscaroli. Confermati l'omicidio preterintenzionale, rapine, furti con strappo e lesioni personali. Cade l'accusa associativa. Le pena più alta a ...

I giovani modenesi, tutti presenti al momento della sentenza, sono stati ritenuti responsabili della strage al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo (Ancona), dove nella ...

