Capelli, lavarli con acqua fredda o calda? L'errore comune (Di giovedì 30 luglio 2020) Avere Capelli sani forti e brillanti è un desiderio comune. Ma ci sono tanti luoghi comuni che vanno sfatati proprio riguardo alla loro cura. Primo su tutti quello del lavaggio frequente. Specie in ... Leggi su leggo

ehydemetria : I capelli erano anche sporchi perché dovevo lavarli quindi ancora più inaspettato - iloveulyonne : sono stata al mare e mi sono venuti dei capelli stupendi mossi perché mi si sono asciugati all'aria sono quasi tent… - martii7_ : Mi spiego meglio, io ho i capelli mossi/ricci, ma da due anni a questa parte li piastro sempre, perché ero solita d… - moankoa : @sidecults guarda lascia stare io ho i capelli grassi e devo resistere per non lavarli troppo spesso altrimenti è p… - sidecults : @moankoa chi lava tutti i giorni i capelli a 30 si ritrova senza. e io dovrei stare ogni giorno a lavarli perché si… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli lavarli

ChivassOggi.it

Avere capelli sani forti e brillanti è un desiderio comune. Ma ci sono tanti luoghi comuni che vanno sfatati proprio riguardo alla loro cura. Primo su tutti quello del lavaggio frequente. Specie in ...Quanti di voi hanno distrutto un telefono in acqua? Capita sempre più spesso di gettare il proprio smartphone in conseguenza ad una caduta in acqua, e nella maggior parte dei casi nessuno è mai riusci ...