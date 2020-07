Banchi scuola, Arcuri ne combina un’altra (Di giovedì 30 luglio 2020) 00:00 Caos politico sulle Commissioni mentre tutti sono d’accordo sullo scostamento di bilancio, ovvero far pagare più soldi agli italiani indebitandoci di 25 miliardi aggiuntivi. 01:36 La Meloni fa un discorso forte e interessante che viene deriso da Conte. E se fosse avvenuto a parti inverse? 02:35 Nel frattempo solo Il Messaggero dice che la maggioranza di Conte appare in buona salute. 02:53 Due pesi due misure: se la Fornero diventa giurata in un quiz va tutto bene ma se Di Battista serve ai tavoli viene preso in giro. 04:40 Caso Fontana, prosegue l’attacco alla Lombardia. 07:38 La questione immigrazione continua ad affliggere le coste del sud. 08:50 Intervista sul Messaggero al ministro Dadone: imbarazzante nelle sue dichiarazioni. 09:13 Arcuri e il super bando dei Banchi rimandato (di nuovo). 11:55 Delusione per il Capo ... Leggi su nicolaporro

VittorioSgarbi : #primaopoivoteremo Le rotelle, invece che ai banchi di scuola, vanno messe a questo Governo d’incapaci e di seminat… - davidealgebris : I banchi a scuola si possono spostare a mano come si è sempre fatto. Non servono le rotelle sotto i banchi. Invece… - CottarelliCPI : I banchi di scuola con le rotelle sotto? Come strumento di distanziamento? Ma come se la sono inventata??? - sofia15__ : RT @CottarelliCPI: I banchi di scuola con le rotelle sotto? Come strumento di distanziamento? Ma come se la sono inventata??? - pizia21 : RT @Monica_Dascenzo: Sapete cosa ho capito in questi mesi? Che non ci sono certezze, neanche nei numeri. Da dove si ricomincia allora? Dai… -