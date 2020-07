Autostrade, negoziato in salita. Scontro su bozza accordo (Di giovedì 30 luglio 2020) Tutta in salita la strada verso un accordo sulla questione Autostrade. Dopo l’intesa definita nel consiglio dei ministri dello scorso 14 luglio, venerdì, con quattro giorni di ritardo rispetto alla data concordata del 27 luglio, si terrà presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riunione con il concessionario Autostrade per l’Italia per valutare il piano economico finanziario presentato dalla società e la bozza di accordo e di atto aggiuntivo. Un incontro al quale parteciperanno il capo di gabinetto del Mit, il segretario generale della Presidenza del Consiglio e il capo di gabinetto del Mef, che vede ancora diversi nodi da sciogliere. “Il Consiglio dei ministri nella seduta del 14 luglio ha esaminato le due nuove proposte ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade negoziato Autostrade, negoziato in salita. Scontro su bozza accordo

Tutta in salita la strada verso un accordo sulla questione Autostrade. Dopo l’intesa definita nel consiglio dei ministri dello scorso 14 luglio, venerdì, con quattro giorni di ritardo rispetto alla ...

Il cdx è un cartello elettorale

Chi ha sfruttato al meglio la finestra di opportunità della crisi è stato il premier Giuseppe Conte, a capo di una improbabile maggioranza, che, a parte il rinvio delle urne e l'elezione del nuovo Pre ...

Tutta in salita la strada verso un accordo sulla questione Autostrade. Dopo l’intesa definita nel consiglio dei ministri dello scorso 14 luglio, venerdì, con quattro giorni di ritardo rispetto alla ...Chi ha sfruttato al meglio la finestra di opportunità della crisi è stato il premier Giuseppe Conte, a capo di una improbabile maggioranza, che, a parte il rinvio delle urne e l'elezione del nuovo Pre ...