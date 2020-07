Appello di anestesisti e rianimatori per la scuola di specializzazione in cure palliative (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – In merito all’articolo 5-ter (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) contenuto nel Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, numero 34) con il quale viene istituita a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 la Scuola di specializzazione in Medicina e Cure Palliative, cui potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia, l’intero mondo degli Specialisti in Anestesiologia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore (ARTID), all’unisono, fa alle Istituzioni una precisa e motivata richiesta. Leggi su dire

insalutenews : Anestesisti-rianimatori nella nuova Scuola di specializzazione in Cure Palliative. Appello delle Società scientific… - AaroiEmac : RT @QSanit: “#Anestesisti-rianimatori siano figura centrale nella nuova scuola di specializzazione in cure palliative”. Appello di sindacat… - QSanit : “#Anestesisti-rianimatori siano figura centrale nella nuova scuola di specializzazione in cure palliative”. Appello… - BasicLifeSupp : “Anestesisti-rianimatori siano figura centrale nella nuova scuola di specializzazione in cure palliative”. Appello… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello anestesisti Anestesisti-rianimatori nella nuova Scuola di specializzazione in Cure Palliative. Appello delle Società scientifiche insalutenews Li Gioi (M5S): «Regione e Ats snobbano la Gallura»

“OLBIA. «Il silenzio come risposta. L’appello a Regione e Ats, lanciato da tutti i sindaci della Gallura e da tutti i rappresentanti del territorio nella conferenza socio sanitaria del 13 luglio,... “ ...

M5S Li Gioi "Sanità in ginocchio, la Regione snobba la Gallura"

“L’appello a Regione e Ats, lanciato da tutti i sindaci della ... in ospedale non è possibile operarsi perché manca l’anestesista, abbiamo addirittura alcuni Pronto soccorso sbarrati ai casi urgenti.

“OLBIA. «Il silenzio come risposta. L’appello a Regione e Ats, lanciato da tutti i sindaci della Gallura e da tutti i rappresentanti del territorio nella conferenza socio sanitaria del 13 luglio,... “ ...“L’appello a Regione e Ats, lanciato da tutti i sindaci della ... in ospedale non è possibile operarsi perché manca l’anestesista, abbiamo addirittura alcuni Pronto soccorso sbarrati ai casi urgenti.