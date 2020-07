Sul numero di agosto - Vacanze sicure, i nostri voti a 101 aree di servizio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questestate, più che mai, si viaggerà sulle nostre autostrade: ma quanto sono sicure le aree di servizio dal punto di vista della protezione contro i rischi di contagio da coronavirus? Lo abbiamo appurato su Quattroruote di agosto, visitando 101 strutture poste lungo lA1 Milano-Napoli, lA14 Bologna-Bari e lA16 Napoli-Bari, verificando aspetti come la presenza di dispenser di gel allingresso e agli accessi dei self-service e delle toilette, le segnalazioni sul pavimento delle posizioni da rispettare per garantire un adeguato distanziamento tra le persone, limpiego o meno di barriere di plexiglass a difesa dei banconi del bar, lutilizzo di dispositivi di protezione come mascherine e visiere da parte del personale, la disponibilità di gel e guanti presso le pompe di rifornimento di carburante e altro ... Leggi su quattroruote

robertosaviano : Chiedo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli e al ministro degli Interni Lamorgese se si può… - GiovanniToti : L’età è solo un numero e #ValentinoRossi a 41 anni ha dimostrato di essere ancora un grande campione, conquistando… - Mov5Stelle : 'Durante il lockdown abbiamo attivato un canale Whatsapp per le donne vittime di violenza, collegato al numero nazi… - ConstantinoGilS : RT @ProseccoCV: Il nuovo numero del magazine rivolto a produttori e operatori della Docg #ConeglianoValdobbiadene è ora scaricabile e sfogl… - mothervofsnakes : qualcuno ha scoperto che negli stickers di mots c’è uno sticker con il numero 10000 e ce n’è un altro che assomigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero COVID, AGGIORNAMENTO SUL NUMERO DEI POSITIVI. SCREENING DI MASSA A POLLICA Tv Oggi La Juventus vince lo Scudetto, Sconcerti: "Leggete questi numeri: Inter meglio di Sarri!"

L'editorialista del Corriere della Sera e una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, Mario Sconcerti, ha analizzato la lotta Scudetto. Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Ser ...

Tardelli dalla parte di Agnelli: ” Scudetti? Vinti sul campo. Ognuno può mettere quello che vuole”

Marco Tardelli, durante la trasmissione 90 Notte Gol ha parlato di Inter – Napoli ma soprattutto delle parole di Moratti sulla questione scudetti. Non si parla d’altro: il numero degli scudetti della ...

L'editorialista del Corriere della Sera e una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, Mario Sconcerti, ha analizzato la lotta Scudetto. Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Ser ...Marco Tardelli, durante la trasmissione 90 Notte Gol ha parlato di Inter – Napoli ma soprattutto delle parole di Moratti sulla questione scudetti. Non si parla d’altro: il numero degli scudetti della ...