Sassuolo Genoa 2-0 LIVE: fine primo tempo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al Mapei Stadium, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Genoa si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Genoa 2-0 MOVIOLA 39′ Raddoppio di Berardi – Magia dell’attaccante neroverde che piazza il pallone quasi all’incrocio con un tiro a giro. 31′ Occasione Traoré – Grandissima azione neroverde, grande scambio Caputo-Djuricic, Traoré ci prova di prima ma Perin respinge, poi ancora l’ivoriano, tutto solo, spara alto. 26′ Gol di Traoré – Cross sul secondo palo di Berardi e tap-in facile ... Leggi su calcionews24

Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - SassuoloUS : #SassuoloGenoa: sono 25 i convocati neroverdi ?? ?? - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - newsfresche : Al Mapei Stadium #ReggioEmilia I tempo grande #Sassuolo 2-0 su #Genoa - halfstepper : Ma vaffanculo, Sassuolo, dieci anni fa eravate a marcire in serie C e ora rompete i coglioni al Genoa CFC 1892. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Genoa

Domenico Berardi ha scelto una magia per firmare la sua quattordicesima rete stagionale, la quinta dal post lockdown. L’esterno del Sassuolo, al 40' del match contro il Genoa, si è accentrato dalla ...Il Sassuolo passa in vantaggio al 26' del match contro il Genoa. Al Mapei Stadium Traore si è fatto trovare pronto in area sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Berardi e da posizione ravvicina ...