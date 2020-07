Sampdoria-Milan, i convocati di Ranieri: fuori Ekdal e D’Amico (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella mattinata odierna, la Sampdoria, che sarà impegnata questa sera nel match casalingo contro il Milan alle 19:30, ha svolto un risveglio muscolare e, terminata la sessione atletica, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro i rossoneri. Oltre allo squalificato Morten Thorsby, non giocheranno anche gli infortunati D’Amico e Ekdal. Di seguito l’elenco completo dei 25 convocati: Portieri: Audero, Falcone, Seculin.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Vieira.Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez Leggi su sportface

La Juventus, campione d'Italia per il nono anno consecutivo con 2 giornate di anticipo, fa visita al Cagliari pensando già all'appuntamento in Champions League con il Lione. Al secondo match ball la J ...Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla fest ...