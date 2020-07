Salerno, si ferisce mentre pulisce il fucile: 71enne in codice rosso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Stava pulendo il suo fucile nel garage di casa in via Casa Manzo di Giovi, quando un colpo partito accidentalmente dall’arma lo ha ferito. È accaduto questa mattina poco dopo le 10,30. Sul posto la polizia ed i volontari della Croce Bianca di Salerno. Tempestivo l’intervento dell’equipaggio del 118, giunto sul posto per prestare le cure del caso. La vittima, un uomo di 71 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno ferisce Rocciatore precipita e si ferisce a Conca dei Marini, soccorso in elicottero Salernonotizie.it Rocciatore precipita e si ferisce a Conca dei Marini, soccorso in elicottero

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Conca dei Marini. Intorno alle 9,30 un rocciatore impegnato in lavori di bonifica al costone roccioso prospiciente Strada Provinciale “Agerolin ...

Lite all'alba a Marina di Camerota, 34enne aggredito perde i sensi

Rissa all’alba a Marina di Camerota. Un giovane di 34 anni è finito ricoverato in ospedale con fratture, trauma cranico, escoriazioni e ferite. Il ragazzo, R.G. di Sala Consilina, lavora in una ...

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Conca dei Marini. Intorno alle 9,30 un rocciatore impegnato in lavori di bonifica al costone roccioso prospiciente Strada Provinciale “Agerolin ...Rissa all’alba a Marina di Camerota. Un giovane di 34 anni è finito ricoverato in ospedale con fratture, trauma cranico, escoriazioni e ferite. Il ragazzo, R.G. di Sala Consilina, lavora in una ...