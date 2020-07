Rebic, giallo con la Sampdoria e stagione finita: era diffidato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rebic ammonito contro la Sampdoria, salterà l’ultima gara di campionato contro il Cagliari, a causa della precedente diffida Rebic ammonito contro la Sampdoria, salterà l’ultima gara di campionato contro il Cagliari, a causa della precedente diffida. stagione finita- La stagione del giocatore si conclude qui, l’attaccante croato, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo dopo aver commesso un fallo di gioco. Ora dovrà anche stare attento a non prendere il secondo cartellino, nei 45 minuti restanti della gara con la Sampdoria in corso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

