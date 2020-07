Prodotti del tabacco riscaldato, OMS: “Non sono innocui” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Organizzazione mondiale della sanità si pronuncia sui Prodotti del tabacco riscaldato, inquadrandoli ufficialmente come “Prodotti del tabacco sui quali si applica pienamente la Convenzione quadro dell'Oms sui Prodotti del tabacco riscaldato” e ricordando agli Stati membri la loro adesione ed i loro obblighi relativi alla Convenzione quadro dell'OMS per il controllo del tabacco (FCTC). La nota arriva direttamente dall'Oms, che – in conseguenza al suo stesso pronunciamento – richiama i Paesi “a proibire tutte le forme di pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco che promuovono un prodotto del tabacco con qualsiasi mezzo che ... Leggi su liberoquotidiano

TeresaBellanova : Ieri notte al mercato ittico del @CARSCPA abbiamo presentato il #ProgettoQualità, un sistema di classificazione e q… - TeresaBellanova : Una nuova IGP per l'Italia: il Schüttelbrot dell'Alto Adige entra nell'elenco delle Indicazioni Geografiche del nos… - MarcVitale4 : @TeresaBellanova @ItaliaViva Una posizione stupida che si appittisce sulle paure di un paio di produttori ignoranti… - zonagriigia : Il patriarcato praticamente si fonda sul matrimonio e sulla generazione di una prole peró per alcune rad l’omofobia… - zazoomblog : Due giorni di sconti con i Huawei Days: i prodotti del 29 e 30 luglio - #giorni #sconti #Huawei #Days: -

Ultime Notizie dalla rete : Prodotti del Prodotti del tabacco riscaldato, OMS: “Non sono innocui” Corriere di Arezzo Offerta del giorno: coupon 10€ di sconto su smartphone, stampanti 3D e altro

Torna la nostra rubrica dedicata alle promozioni: tantissime occasioni e sconti sui più apprezzati prodotti tecnologici, che possono variare da PC, tablet, telefoni, software ad accessori di qualsiasi ...

San Carlo col Banco Alimentare a sostegno di oltre 156mila famiglie

Milano, 29 lug. (askanews) - San Carlo, azienda italiana che produce chips e snacks, dall'inizio dell'emergenza, prima sanitaria e ora economica, ha donato oltre 468.800 confezioni di patatine e snack ...

Torna la nostra rubrica dedicata alle promozioni: tantissime occasioni e sconti sui più apprezzati prodotti tecnologici, che possono variare da PC, tablet, telefoni, software ad accessori di qualsiasi ...Milano, 29 lug. (askanews) - San Carlo, azienda italiana che produce chips e snacks, dall'inizio dell'emergenza, prima sanitaria e ora economica, ha donato oltre 468.800 confezioni di patatine e snack ...