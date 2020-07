Pierluigi Diaco a Paolo Ciavarro: «Non mi interessa nulla del GfVip e di Clizia Incorvaia», Ciavarro rimane a bocca aperta e in studio cala un silenzio imbarazzante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pierluigi Diaco sta continuando, con grandissimo successo, il suo programma pomeridiano targato Rai 1 “Io e te”. Il programma, che si avvale anche della partecipazione simpatica e brillante di Katia Ricciarelli, è un successo e non si capisce come mai non riprenderà per la stagione prossima. Infatti, il programma è seguitissimo, piace ma Pierluigi Diaco lo condurrà fino al 4 settembre e poi “Io e te”, almeno stando alle ultime notizie, non andrà più in onda. Pierluigi Diaco e la sua conduzione originale Siamo abituati a vedere in tv conduttori molto ospitali, pacati con gli ospiti e molto garbati. Di solito, quando si invita un ospite lo si mette a proprio agio proponendogli argomenti di cui parla volentieri e ... Leggi su baritalianews

