Percorrono la strada costeggiando un burrone: il video è impressionante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Siamo in India, dove due motociclisti Percorrono una strada dissestata tra le montagne. Sono a pochi centimetri da un precipizio e guardarli procedere è davvero impressionante. Leggi su leggo

Barbara42078921 : RT @DolunayDreams: Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra due punti chiamati ME e TE, ma che… - Mariademattei12 : RT @DolunayDreams: Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra due punti chiamati ME e TE, ma che… - simonet94324501 : RT @DolunayDreams: Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra due punti chiamati ME e TE, ma che… - CyNarges : RT @DolunayDreams: Tutti gli innamorati percorrono la stessa strada: una linea retta che intercorre tra due punti chiamati ME e TE, ma che… -

Ultime Notizie dalla rete : Percorrono strada Scavo urgente, la strada si percorre a singhiozzo Qui News Firenze Psicoterapia, la storia di Umberto Caraccia: dagli studi analitici al 1° laboratorio in Italia di medicina narrativa

Il diploma all’istituto tecnico nautico in Sicilia, poi la consapevolezza di voler «esplorare la profondità di altri mari», la laurea in Psicologia in Abruzzo fino alla specializzazione in Psicoterapi ...

Omicidio Portici, l’amore nascosto di Maria Adalgisa: lui l’accoltella e le strappa il cuore

Qualunque cosa accadesse lei aveva sempre lo stesso sorriso a riscaldarle il volto. Era una delle prime ad entrare al lavoro, una delle ultime ad uscire. Si muoveva tra i dipartimenti della facoltà di ...

Il diploma all’istituto tecnico nautico in Sicilia, poi la consapevolezza di voler «esplorare la profondità di altri mari», la laurea in Psicologia in Abruzzo fino alla specializzazione in Psicoterapi ...Qualunque cosa accadesse lei aveva sempre lo stesso sorriso a riscaldarle il volto. Era una delle prime ad entrare al lavoro, una delle ultime ad uscire. Si muoveva tra i dipartimenti della facoltà di ...