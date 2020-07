Ondata di caldo sull'Italia, venerdì 10 città con il 'bollino rosso' (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'Ondata di caldo africano che colpirà l'Italia nei prossimi giorni, con temperature fino a 40 gradi, interesserà soprattutto 10 città, per le quali il bollettino del ministero della Salute ha emesso ... Leggi su tgcom24.mediaset

rtl1025 : ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secon… - ArpaPiemonte : Primma ondata di caldo della stagione estiva in Piemonte. A Torino venerdì #31luglio previsto livello di rischio Em… - 34_liss : RT @rtl1025: ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secondo il minis… - JoaquinS84 : RT @rtl1025: ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secondo il minis… - kujir8 : @angelodonadu @gattastrella @fattoquotidiano In tutto questo la cosa piu “divertente” sono i virologi. Non sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata caldo Meteo. Ondata di caldo in Europa, attesi 40°C tra Spagna e Francia 3bmeteo Venerdì da bollino rosso in 10 città italiane

AGI - Esplode la prima vera ondata di calore sull'Italia, e si preannuncia un weekend torrido, soprattutto al Centronord. Venerdi' saranno ben 10 le città con il 'bollino rosso', ossia l'allerta massi ...

Allerta afa nel week end, picchi di 40 gradi al Centronord

Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi già a partire da venerdì prossimo su dieci città del Centronord italiano. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di cal ...

AGI - Esplode la prima vera ondata di calore sull'Italia, e si preannuncia un weekend torrido, soprattutto al Centronord. Venerdi' saranno ben 10 le città con il 'bollino rosso', ossia l'allerta massi ...Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi già a partire da venerdì prossimo su dieci città del Centronord italiano. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di cal ...