Monfalcone, la denuncia del flautista dell’orchestra: “Espulso perché critico la Giunta sul web” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Monfalcone, il flautista dell’orchestra: “Espulso perché critico la Giunta” Si è aperto un vero e proprio caso all’interno dell’orchestra filarmonica di Monfalcone, comune del Friuli-Venezia Giulia: lo storico flautista, Marco De Stabile, ha denunciato di essere stato espulso dalla formazione a causa della sua pubblica contrarietà alla Giunta comunale guidata dal sindaco Anna Maria Cisint. Mentre l’amministrazione si trincera dietro un “no comment”, il flautista attacca soprattutto l’assessore alla Cultura Luca Fasan e promette di ricorrere per vie legali. Secondo De Stabile, la decisione del comune deriva dal suo forte attivismo politico sui social network. ... Leggi su tpi

