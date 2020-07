Mi scappa la pipì, non ne posso proprio più io la faccio…in campo: Eoin Bradley finisce in tv, ma è in buona compagnia (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Mi scappa la pipì” cantava Pippo Franco. E una cover ad anni di distanza potrebbe riproporla Eoin Bradley, attaccante del Coleraine FC. Il nord-irlandese ha avuto un impellente bisogno fisiologico e ha ben pensato di “liberarsi” in campo. Durante la pausa prima dei tempi supplementari della semifinale di coppa contro il Ballymena, Bradley aveva bisogno di un altro break: quello per correre al bagno. Di tempo non ce n’era e così ha optato per la soluzione più estrema. Peccato che le immagini siano andate in onda su ‘BBC 2’ e i commentatori della partita si siano dovuti scusare con i telespettatori. E dire che l’avversaria, il Ballymena, è davvero una delle preferite da Bradley, che aveva aperto le ... Leggi su calcioweb.eu

PinoJazzing : @Saretta44670391 Scappa la pipì??????? - NusratI66684816 : @Louisthebesty idem ahahah poi il problema eh:ma se ti scappa la pipì? - deaishca : in questi giorni i miei tweet sono principalmente “mi scappa la pipì” “mi scappa la cacca” - mr_polemix : @Precarioillumi1 Se ti scappa la cacca o la pipì sei finito! La fai a metà scala!???????? - Alessandra__bb : Sembra tu sia poco informato sull'argomento... Ora ti saluto, al mio peloso scappa la pipì. Continueremo in un'altr… -

