Messi all’Inter tra sogno, bilancio e vincoli Uefa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Messi Inter quanto costa – Se Zhang Jindong, il grande capo di Suning, fosse stato proprietario dell’Inter negli anni 90 (ma anche solo prima dell’introduzione del Fair Play Finanziario) non avrebbe avuto problemi a coprire d’oro Lionel Messi per convincerlo a indossare la maglia nerazzurra. Tuttavia, come ben sanno i lettori di Calcio e Finanza, … L'articolo Messi all’Inter tra sogno, bilancio e vincoli Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

