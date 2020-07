Maglia del Benevento a De Luca (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri una delegazione del Benevento è stata ricevuta in Regione Campania ed è stata regalata una . In occasione della promozione in Serie A una delegazione del Benevento è stata ricevuta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante un incontro in Regione. Il Benevento in regione A raccontare i dettagli è il consigliere regionale sannita Erasmo Mortaruolo, presente all’appuntamento con il presidente della squadra, Oreste Vigorito, l’ allenatore, Filippo Inzaghi, e l’ ad del club Ferdinando Renzulli. “Con grande piacere insieme al governatore Vincenzo De Luca abbiamo accolto in Regione Campania il Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito, l’allenatore Filippo Inzaghi e l’ ad del ... Leggi su sport.periodicodaily

