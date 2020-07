Lotta salvezza, ci si gioca tutto all’ultima giornata: così Genoa e Lecce (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lotta salvezza, ci si gioca tutto all’ultima giornata. Così Genoa e Lecce che dopo gli ultimi 90 minuti hanno umori differenti Lotta salvezza, ci si gioca tutto all’ultima giornata. Così Genoa e Lecce che dopo gli ultimi 90 minuti hanno umori chiaramente differenti. LE COMBINAZIONI- Il Genoa si salva se Vince contro il Verona; Il Lecce non vince contro il Parma. Il Lecce si salva se Vince contro il Parma e il Genoa non vince contro il Verona, come riportato da Goal.com. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

I rossoneri non mollano per il quinto posto. Biancocelesti sul velluto col Brescia, 2-0. In coda, i salentini restano in corsa col 2-1 al 'Friuli' mentre i rossoblù subiscono un pesante 5-0 in casa de ...Il Genoa crolla in casa del Sassuolo, viene battuto 5-0 (Traoré, Berardi, doppietta di Caputo e Raspadori) e viene risucchiato nella lotta per non retrocedere. Ha infatti ora un solo punto di vantaggi ...