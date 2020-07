Lily Allen in formissima festeggia in bikini: 'Sobria da un anno' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Raggiante e in splendida forma, Lily Allen ha festeggiato un anno da Sobria con una vacanza. E per condividere il momento con i suoi tanti fan ha postato con orgoglio su Instagram una serie di foto ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ora infatti Lily Allen, smettendo di bere e di assumere sostanze stupefacenti, ha sconfitto il nemico che l’aveva resa dipendente dall’alcool e schiava di mille sballi, durante 14 lunghi anni della ...

Lily Allen sobria da un anno, a lungo è stata vittima di alcol e droga: “Sono grata alla vita”

È una foto che segna un traguardo quella pubblicata da Lily Allen su Instagram. La cantante londinese festeggia il suo primo anno da sobria, dopo avere vissuto un lungo periodo di eccessi ...

Ora infatti Lily Allen, smettendo di bere e di assumere sostanze stupefacenti, ha sconfitto il nemico che l'aveva resa dipendente dall'alcool e schiava di mille sballi, durante 14 lunghi anni della ...