Lampedusa, 17enne positivo. E sbarcano altri 40 clandestini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Francesca Galici Maurizio Zoppi Ancora uno sbarco selvaggio sulle coste siciliane: in 40 all'assalto di una spiaggia nel ragusano mentre a Lampedusa c'è il primo minorenne positivo tra i migranti Dopo lo sbarco di decine di migranti in pieno giorno alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa tra i bagnanti increduli per quanto stava accadendo davanti ai loro occhi, ecco che questa mattina il copione si ripete, sempre in Sicilia ma, questa volta, sulla costa ragusana. Una piccola imbarcazione, tipo peschereccio di ridotte dimensioni, questa mattina attorno alle 9 ha scaricato decine di migranti nella splendida località di Kaukana a Santa Croce Camerina. La destinazione prescelta per lo sbarco, quasi un assalto per la corsa fatta dai migranti una volta sbarcati, è la splendida Spiaggia delle ... Leggi su ilgiornale

Un diciassettenne egiziano, sbarcato a Lampedusa (Ag) lo scorso lunedi’ e ospite dell’hotspot, e’ risultato positivo al tampone rinofaringeo Covid-19. L’esito dell’esame e’ arrivato nelle ultime ore n ...

