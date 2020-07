Intervento facciale e aumento del seno “solo per sentirmi a mio agio”: l’attrice si mostra ancora in ospedale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Jedet Sanchez, sempre stata una donna, ma nel corpo di un uomo. Jedet è attrice e cantante di origine spagnola e tanti sono stati gli interventi chirurgici che oggi le hanno permesso di sentirsi finalmente se stessa. Non solo una ‘questione’ di immagine ha spinto Jedet a compiere un passo decisivo e cambiare sesso. Non è stato facile, ma il percorso, fin dal principio, ha richiesto coraggio e consapevolezza. Jedet non poteva più tollerare un corpo che non sentiva appartenerle. Una natura femminile, la sua, quella interiore, che necessitava anche di un corpo in cui sentirsi a proprio agio e manifestare una natura che ha sempre sentito di avere, quella di una donna a tutti gli effetti. Proprio sul profilo Instagram l’attrice e cantante spagnola pubblica la foto dell’Intervento.



Intervento facciale e mastoplastica, per un’attrice Spagnola molto amata, la decisione: “Per sentirmi a mio agio”, il racconto della donna Ormai in un mondo dove l’apparenza conta sempre di più e l’as ...

Jedet Sanchez, la storia dalla famosa attrice: “Ho fatto un intervento di femminilizzazione facciale, sono felice”

Ha deciso di non farsi più chiamare King Jedet per non avere niente a che fare con il suo essere uomo. Da anni Jedet Sanchez si sottopone a interventi chirurgici e trattamenti ormonali per diventare d ...

