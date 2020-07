Incentivi post Morandi, è caccia ai furbetti della corsa ai bonus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una società indagata dall’antimafia, uffici vuoti e la stessa sede per tre beneficiari. La Finanza accende i fari sugli sgravi garantiti a chi si fosse trasferito in città Leggi su ilsecoloxix

Sono molto interessanti i dati che emergono in merito alla mobilità post COVID. A quanto pare, secondo i dati raccolti, 7 italiani su 10 preferiscono spostarsi in auto anziché prendere i mezzi pubblic ...

Coronavirus, Gualtieri: "Proroga smart working e incentivi al lavoro" | Nel dl agosto fondi per turismo e scuola

Per favorire la ripartenza post-coronavirus, all'esame del governo ci sono "interventi per sostenere il mercato del lavoro con assunzioni a tempo indeterminato e uscita dalla cig". A indicarlo è Rober ...

