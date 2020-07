Highlights e gol Udinese-Lecce 1-2, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Udinese-Lecce 1-2, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 19/20. Vittoria clamorosa dei pugliesi, che trionfano in rimonta alla Dacia Arena e posticipano all’ultima giornata l’aritmetica per il nome della terza squadra retrocessa in Serie B. Al vantaggio di Samir risponde Mancosu, freddo dal dischetto. Le squadre vanno a riposo su una situazione di parità, ma a 8′ dalla fine Lapadula riceve da Barak e trafigge Musso, regalando speranza al Lecce, che potrà giocarsi il tutto per tutto domenica 2 agosto contro il Parma. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE E IL TABELLINO DEL MATCH Leggi su sportface

