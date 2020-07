GTA San Andreas in un video confronto tra l'impressionante fan remake in Unreal Engine 4 e il gioco originale (Di mercoledì 29 luglio 2020) All'inizio di luglio, in rete era comparso il video del fan remake di Grand Theft Auto: San Andreas in Unreal Engine 4 e ora un filmato comparativo dimostra l'incredibile lavoro svolto dal team.In realtà, Take Two ha rimosso il precedente video che aveva impressionato i fan di San Andreas, ma ArcadiaSquad non ha creato il progetto per pubblicarlo. In altre parole, questo non è un remake completamente funzionale del gioco originale.Tuttavia, GRIZZLY BEAR ha condiviso un nuovo video confronto. Questo filmato confronta la versione originale di GTA: San Andreas con il fan remake non ufficiale in UE4. Questo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : GTA San GTA San Andreas: un video confronto mostra la bellezza del remake in Unreal Engine 4 Multiplayer.it GTA San Andreas: un video confronto mostra la bellezza del remake in Unreal Engine 4 0

Un video di GTA San Andreas mostra la bellezza del remake in Unreal Engine 4 fatto da un fan confrontandolo con il gioco originale di Rockstar Games. VIDEO di Luca Forte — 29/07/2020 Un video di GTA S ...

GTA San Andreas con Unreal Engine 4, Los Santos in HD - DrCommodore

Quindi cambiano le carte in tavolo, fino a pochi mesi fa si parlava solo di un gioco Open world come tutti gli altri capitoli della serie ora invece diventa un gioco in realtà virtuale. Per quanto rig ...

Un video di GTA San Andreas mostra la bellezza del remake in Unreal Engine 4 fatto da un fan confrontandolo con il gioco originale di Rockstar Games. VIDEO di Luca Forte — 29/07/2020 Un video di GTA S ...Quindi cambiano le carte in tavolo, fino a pochi mesi fa si parlava solo di un gioco Open world come tutti gli altri capitoli della serie ora invece diventa un gioco in realtà virtuale. Per quanto rig ...