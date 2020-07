Femminicidio: Casellati, ‘più prevenzione, donne non siano lasciate sole’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “L’aumento dei casi di violenza domestica e di femminicidi registrato durante la quarantena è sintomo che c’è ancora tanto lavoro da fare specie sul piano della prevenzione e della sicurezza di tante donne che non devono essere lasciate sole”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio. L'articolo Femminicidio: Casellati, ‘più prevenzione, donne non siano lasciate sole’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Femminicidio: Casellati, 'più prevenzione, donne non siano lasciate sole'... -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Casellati Femminicidio: Casellati, 'più prevenzione, donne non siano lasciate sole' Fortune Italia Casellati: ripartire dalle donne, rischi da telelavoro

Casellati ha poi messo in guardia dalle violenze domestiche sottolineando "l'aumento dei casi" di femminicidio in quarantena "Significa che c'è tanto lavoro da fare in tema di prevenzione e sicurezza ...

Femminicidio: Casellati, 'più prevenzione, donne non siano lasciate sole'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "L'aumento dei casi di violenza domestica e di femminicidi registrato durante la quarantena è sintomo che c'è ancora tanto lavoro da fare specie sul piano della prevenzione ...

Casellati ha poi messo in guardia dalle violenze domestiche sottolineando "l'aumento dei casi" di femminicidio in quarantena "Significa che c'è tanto lavoro da fare in tema di prevenzione e sicurezza ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "L'aumento dei casi di violenza domestica e di femminicidi registrato durante la quarantena è sintomo che c'è ancora tanto lavoro da fare specie sul piano della prevenzione ...