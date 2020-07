Elezioni regionali: tutte le prossime sfide (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stando a Demopolis, Zaia e in minor misura De Luca sarebbero avanti nella corsa per ottenere la riconferma. Più incerte le altre sfide. di Alessio Cuel L'election day È ormai certo che gli italiani, i prossimi 20 e 21 settembre, saranno chiamati alle urne per un election day, in cui si terranno: Le Elezioni regionali; Le Elezioni amministrative in 1.164 comuni, in 151 dei quali sarà eventualmente possibile il ballottaggio due settimane dopo; Il referendum costituzionale sulla (...) - Politica / Elezioni, , Campagna elettorale, regionali Leggi su feedproxy.google

ivanscalfarotto : Proprio nella giornata in cui il consiglio regionale della Puglia non approva la doppia preferenza di genere, a… - simonebaldelli : Ho scoperto una cosa davvero incredibile: il 20 e 21 settembre, oltre alle elezioni amministrative e alle regionali… - ettore_licheri : Amici, domattina, alle 9.40 circa, sarò ospite a @CoffeeBreakLa7. Tanti saranno i temi: recovery fund, riduzione de… - losporconatore : @UNavigante @catlatorre Ma sì che si dimetta.... poi però dovete vincere le elezioni.... e in Lombardia nn si vede… - SegalaMatilde : RT @MariaRo99325323: -