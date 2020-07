Crysis Remastered su Switch: sì, una portatile può davvero far girare Crysis - analisi tecnica (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Può girarci Crysis?' Sono passati ben 13 anni dall'epocale lancio originale dell'opera di maggior successo di Crytek ma, sotto qualche punto di vista, Crysis riesce ancora oggi a mettere in difficoltà anche i PC più moderni. Ora, però, il gioco è disponibile anche su una console portatile equipaggiata con un processore mobile dalle caratteristiche tutt'altro che esaltanti. Perciò come sarà questo porting? Sarà simile alle deludenti versioni uscite sulla scorsa generazione di console oppure qualcosa di più assimilabile all'esperienza originale?Dopo il leak del primo trailer di Crysis Remastered (accolto da una reazione alquanto negativa da parte dei fan), Crytek ha deciso di posticipare la ... Leggi su eurogamer

