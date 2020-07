Coronavirus, nel Lazio casi triplicati nelle ultime 24 ore. Via ai test su passeggeri bus da Romania (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 34 casi in nuovi registrati nelle ultime 24 nel Lazio. Nessun morto . I casi sono triplicati rispetto a quelli del 28 luglio, quando i nuovi positivi erano stati 10,. Dei nuovi positivi 16 sono ... Leggi su leggo

