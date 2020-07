Belen, è già finita con Gianmaria: ora spunta l’attore Michele Morrone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuovi colpi di scena nella vita sentimentale di Belen Rodriguez. È già finita la liaison con il manager Gianmaria Antinolfi, iniziata solo qualche settimana fa durante un weekend a Capri. A farlo sapere è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da … L'articolo Belen, è già finita con Gianmaria: ora spunta l’attore Michele Morrone proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Simo252525 : RT @vincenzo9718: @GiusCandela Ma io direi Belen conduttrice e Marcuzzi e De Martino come coppia ?? tanto è già successo con la Ventura e il… - vincenzo9718 : @GiusCandela Ma io direi Belen conduttrice e Marcuzzi e De Martino come coppia ?? tanto è già successo con la Ventur… - flavikon : si era già superato col video con la sorella di belen, ma l’intuizione di usare Santamaria con la compagna… - kallistos87 : @filombria @ElelovesInter @StefanoGuerrera Io quando ho visto le foto di Belen che baciava sulla bocca il figlio gi… - Elisa60388018 : RT @ilGioMB: Ma come Belen è già fidanzata??????? Porca miseria ... #OgniMattina -

