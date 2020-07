Van Basten boccia De Light: “Alla Juve non è migliorato” (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo la consacrazione all’Ajax e il conseguente trasferimento alla Juventus l’estate scorsa per la cifra record di 70milioni di euro, tijs De Light si è decisamente imposto anche al centro della difesa bianconera. Eppure per qualcuno non è stato cosi. L’ex ct dell’Olanda e fuoriclasse del Milan, Marco Van Basten, giudicato negativamente la sua prima stagione in bianconero. Intervistato dal quotidiano Ziggo Sport, ha dichiarato: “Non penso sia migliorato molto rispetto alla scorsa stagione con l’ Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini al suo fianco. Bonucci fa le sue cose ma non guida i compagni. Non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs”. Le dichiarazioni di Maurizio Sarri: SmLe dichiarazioni di Maurizio Sarri: “È lo scudetto di ... Leggi su sport.periodicodaily

