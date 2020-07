Università Luiss, da domani anche a Napoli test di accesso in presenza (Di martedì 28 luglio 2020) La Luiss Guido Carli torna in presenza e organizza domani a Milano, Roma ( mattina e pomeriggio), Reggio Calabria, Bari, Napoli,Catania e Cagliari il test di ingresso per i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico per l’anno accademico 2020/21. La prova per le aspiranti matricole, si terrà anche giovedì 30 luglio, ma solo a Roma. L’Ateneo per quest’anno ha messo in campo un piano di misure di sostegno al merito, aumentando di 310 il numero delle borse di studio che si aggiungono alle oltre 700 già in programma, arrivando a un totale di 1000. Una operazione ulteriore per stare al fianco di famiglie e studenti già iscritti e futuri immatricolati. Interventi questi, che si aggiungono ad altre agevolazioni economiche che ... Leggi su ildenaro

alcinx : RT @maresca_franco: PREMIO PAPA ERNEST HEMINGWAY, VINCE PASQUALE ANCONA lo scorso maggio aveva vinto il premio Walter Tobagi per giornalist… - maresca_franco : PREMIO PAPA ERNEST HEMINGWAY, VINCE PASQUALE ANCONA lo scorso maggio aveva vinto il premio Walter Tobagi per giorna… - Bogazkoi43 : @b090706 @PaoloPichierri @ViaEmilia771 Per la cronaca nel 1897 il rapporto debito/pil era del 117%. Suggerisco di l… - PCossu : @NicolaMelloni Altro rosicone. Quanto si pompano questi che vengono da università private Bocconi LUISS . Ma non ri… - MarcoMa37011031 : @lucabattanta ricordartelo quando si iscrive un figlio all' università: alla Luiss meglio di no, o studia x diventare stupido! -

Ultime Notizie dalla rete : Università Luiss Borse di studio Luiss per il post Covid-19: United for Luiss Learning Corriere della Sera