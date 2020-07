Ue: Mattarella-Steinmeier, 'forte e solidale con collaborazione Italia-Germania' (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Ci rivolgeremo ai governi dei nostri due Paesi con la richiesta di verificare cosa è possibile fare per promuovere la cooperazione comunale tra la Germania e l'Italia. La collaborazione italo-tedesca è centrale per un'Europa che sia forte, solidale e orientata al futuro". Lo scrivono i presidenti della Repubblica Italiano, Sergio Mattarella, e tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in una lettera congiunta ai sindaci dei Comuni Italiani e tedeschi gemellati. "Un lavoro comunale che valica i confini -aggiungono i due Capi di Stato- offre a tal fine un contributo essenziale. Vi auguriamo tanta forza, successo e ogni bene immaginabile per affrontare le enormi sfide che sono dinanzi a voi". Leggi su liberoquotidiano

RaiNews : #Coronavirus, Mattarella e Steinmeier: 'Collaborazione italo-tedesca centrale per Ue'. Lettera congiunta ai sindaci… - CorazzaEP : C’è chi ogni giorno cerca di farci credere di essere circondati da nemici e chi lavora per rafforzare l’amicizia co… - FilippoCarmigna : Mattarella e Steinmeier, lettera dei due capi di Stato: “Collaborazione italo-tedesca centrale per Europa forte. Co… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Mattarella e Steinmeier, lettera dei due capi di Stato: “Collaborazione italo-tedesca centrale per Europa forte. Coesi… -