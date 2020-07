Traffico Roma del 28-07-2020 ore 13:30 (Di martedì 28 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione è chiusa per consentire la rimozione di alcuni alberi dalla sede stradale Piazza Venezia tra via del Plebiscito e Piazza San Marco verso via del Teatro Marcello ad Ostia un incidente rallenta il Traffico in viale Ammiraglio Del Bono all’altezza di via Capo Spartivento rallentamenti per Traffico sul tratto Urbano dell’a24 tra via Filippo Fiorentini Tor Cervara Verso il raccordo anulare trasporti sulla linea C della metropolitana è chiusa la stazione Torre Gaia per un intervento delle forze dell’ordine i treni transitano senza fermare per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews

ROMA - Il traffico sempre più congestionato e l’inefficienza del trasporto pubblico spingono la ricerca di una mobilità alternativa all’auto privata per i propri spostamenti. In tal senso si inserisce ...

Roma - Precipita il traffico passeggeri, e anche per le merci, sebbene le perdite siano più contenute, i cali di fatturato saranno difficilmente recuperabili. È ciò che emerge dal quinto Osservatorio ...

