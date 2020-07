Sprofondamento a Chiaiano: disagi in tutta la zona (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChiaiano (Na) – A Chiaiano “manca la terra sotto i piedi”. Ieri pomeriggio, alle ore 16 si è verificato uno Sprofondamento in via Cupa Fragolara. Pare che lo Sprofondamento sia stato causato da una rottura di una conduttura idrica della Regione Campania. A denunciare la situazione è il consigliere dell’VIII Municipalità Pasquale Di Guida. Sul posto c’è stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Municipale e Municipalità 8. Intanto la stessa Regione Campania, al fine di eliminare l’inconveniente, sta intervenendo con un uomini e mezzi per risolvere quanto prima la problematica. Probabilmente ci saranno nelle prossime ore disagi anche nei comuni di Marano e ... Leggi su anteprima24

