Sorrisi Inter: D’Ambrosio apre e Lautaro si sblocca con un gioiello (2-0) (Di martedì 28 luglio 2020) L’Inter passa subito in vantaggio al 12′ con D’Ambrosio che apre subito il match e mette in discesa la sfida con un sinistro preciso che buca Meret. Il Napoli cerca di reggere la gara in una partita a ritmi non troppo elevati anche per un clima afoso in quel di San Siro. I padroni di casa trovano il doppio vantaggio con Lautaro Martinez al 74′: tiro a giro col destro dalla distanza e palla che si infila all’angolino. Al triplice fischio l’Inter torna al secondo posto con un punto di vantaggio sull’Atalanta: si deciderà all’ultima giornata la medaglia d’argento alle spalle della Juve. L’Inter ha dalla sua due risultati su tre. LA CLASSIFICA: Juventus 83, Inter 79*, Atalanta 78*, Lazio 75, Roma 64, Milan 60, Napoli 59*, ... Leggi su alfredopedulla

Nuovo amore per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter è uscito allo scoperto sui social insieme alla fidanzata Sofiya Mishchenko. Nata in Ucrain ...

