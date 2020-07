Ruba un portafoglio e aggredisce gli agenti: fermato albanese (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Furto a bordo di un treno Frecciarossa dove un uomo ha frugato nella borsa di una donna e le ha Rubato il portafoglio. Appena arrivata nella stazione di Napoli Centrale, una viaggiatrice si è accorta di aver perso il portafoglio Rubatole da un albanese di 36 anni. L’uomo credeva di essere passato inosservato ma gli agenti della polizia ferroviaria, presenti sul convoglio, hanno assistito al furto. L’albanese è stato bloccato prima di riuscire a scappare. Condotto negli uffici della Polizia Ferroviaria, l’arrestato ha tentato di eludere la vigilanza iniziando a sputare e a tirare calci, procurando ad uno degli agenti operanti delle lesioni alla gamba. Dopo gli accertamenti di ... Leggi su anteprima24

Salvato62739878 : @m_dazzi @grostein @matteosalvinimi Se qualcuno ti ruba il portafoglio tu vai a fare la denuncia perché tu sei la v… - telecitynews24 : ?? GENOVA: RUBA PORTAFOGLIO SU BUS, ARRESTATA ?? Aveva utilizzato il bancomat rubato ?? - fontanabuona : Ruba portafoglio sul bus e utilizza il bancomat, arrestata - lucainge_tweet : Ruba portafoglio sul bus e utilizza il bancomat, arrestata - tigullio_tweet : Ruba portafoglio sul bus e utilizza il bancomat, arrestata -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba portafoglio

Una ragazzina bionda con treccia alla Pimpinella la Sbruffoncella (quelli di una certa età ne ricorderanno le vignette su ‘Grand Hotel’) che ruba portafogli per le strade di Johannesburg ai tempi dell ...Si è arrampicato fino al secondo piano e una volta salito sul terrazzo ha praticato un foro su una finestra per entrare in un appartamento dove ha trafugato, da un portafoglio, 15 euro, prima di esser ...