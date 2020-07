RFI (Gruppo FS): al via progetto pilota per gestione traffico ferroviario con tecnologia satellitare (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), per la prima volta in Europa, introduce il nuovo sistema di controllo e gestione del traffico ferroviario che utilizza tecnologie satellitari (ERSAT) su una linea regionale. L’accordo sottoscritto con Hitachi Rail permetterà di realizzare, validare e certificare le tecnologie satellitari per il sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), accelerando così l’iter per la messa in esercizio. RFI darà il via a una linea pilota da realizzare nel corridoio Europeo Mediterraneo fra Novara e Rho, dove è in corso di installazione l’ERTMS di Livello 2, l’evoluto sistema di segnalamento che controlla la velocità massima ammessa e la distanza dei treni, istante per istante, ... Leggi su quifinanza

Agenparl : GRUPPO FS ITALIANE, RFI: AL VIA IL PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO CON TECNOLOGIE SATELLIT… - nicolarsr : #Ferrovie, #Spagna: attacco informatico, un gruppo di cyber criminali annuncia furto di 800 GB di dati sensibili La… - lillidamicis : Da domenica 26 luglio, due nuove fermate a Villaggio del Lavoratore e a Modugno, costo complessivo dell’opera circ… - lukeeducation : RT @fsitaliane: Street artist cercasi per la stazione #MilanoPortaGaribaldi. Il progetto, nato dalla collaborazione di #RFI, del Gruppo #FS… -

Ultime Notizie dalla rete : RFI Gruppo RFI (Gruppo FS): al via progetto pilota per gestione traffico ferroviario con tecnologia satellitare Teleborsa Imprese: Rfi, al via progetto pilota per gestione traffico ferroviario con tecnologie satellitari

Roma, 28 lug 16:39 - (Agenzia Nova) - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane), per la prima volta in Europa, introduce il nuovo sistema di controllo e gestione del traffico ferroviario che util ...

Frana sui binari, saltano tredici collegamenti

di Alessandro Orfei Due Intercity e 11 regionali. È il bilancio dei collegamenti ferroviari saltati per la chiusura, nel pomeriggio di ieri, sulla tratta Foligno- Terontola, per una frana verificatasi ...

Roma, 28 lug 16:39 - (Agenzia Nova) - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane), per la prima volta in Europa, introduce il nuovo sistema di controllo e gestione del traffico ferroviario che util ...di Alessandro Orfei Due Intercity e 11 regionali. È il bilancio dei collegamenti ferroviari saltati per la chiusura, nel pomeriggio di ieri, sulla tratta Foligno- Terontola, per una frana verificatasi ...